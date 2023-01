Jah, ka seda on võimalik valesti teha! Loe, mida peab lund rookides silmas pidama, et vältida vigastusi

Kõhulihaste aktiveerimine toetab seljalihaseid ning siis on palju lihtsam kõiki jäsemeid liigutada ja keha pöörata.

Vigastused tekivad siis, kui keha on lõtv ja kangutad lund vaid kätega. Ka lund lükates tasub alati meeles pidada õpetaja Lauri ütlust: kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool. Ehk kui labidatäis lund on liiga raske, võta pool. Väga tähtsad on ka sagedased sirutuspausid.