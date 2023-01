Väldi ebameeldivusi! Värbaja selgitab, mis on kõige olulisemad asjad, mis tuleks enne uuele tööle asumist välja uurida

Selleks, et mitte ebameeldivasse olukorda sattuda, soovitab värbaja Ketlin Kasak kindlasti teha rohkem taustauuringut firma kohta, sealhulgas ka juhile. Boonuseks on kindlasti ka see, kui leida sõprade-tuttavate kaudu üles inimesed, kes on selles firmas töötanud, ja küsida neilt arvamust. „Väga hea küsimus on see, miks lahkus viimane inimene sellelt ametikohalt, kuhu sina kandideerida soovid.“