Olukorra parandamise asemel teeksid asja hullemaks ehk laused, mida ei tohi ühelegi depressioonis inimesele öelda

Sa oled isegi katsunud teda natuke „raputada“, aga ilma tulemusteta. Põhjus on üsna lihtne - nimelt võib see, mida sina heast südamest ja heade kavatsustega ütled, tekitada hoopis vastupidise tulemuse. Ja panna depressioonis inimest veelgi rohkem kannatama, tekitades temas lisaks süütunnet.

Laused, mida ei tohiks depressioonis inimesele öelda:

„Lõpeta küsimuste esitamine ja enese piinamine.“

Depressioonis inimesele võib tunduda, et ta on sügava udu sees ega leia väljapääsu. Sellest üksi aga ei piisa, kui sa ütled talle, et ta ei tohiks enam nii palju mõelda.

„Mine välja, hinga värsket õhku ja küll sa näed, su enesetunne paraneb.“

Depressioonis inimene ei taha välja minna. Teaduslikud uuringud on küll näidanud, et isegi mõõdukas liikumine ja spordi tegemine on vaimsele tervisele kasulik, eriti just depressiooni puhul. Selleks, et välja minna, on vaja end sundida. Ärgata, tõusta voodist, panna end riidesse ja minna välja ja see ongi kõige raskem. Sest depressioonis inimest ei huvita lihtsalt mitte miski, tal puudub vähimgi huvi.

„Tee midagi ometi, võta midagi ette.“

Depressioon on pidev kurbusetunne, mitte mööduv. Millegi tegemine ei aita sellest üle saada ja enesetunnet parandada. Depressioon viib ära kogu elurõõmu ning teeb su energiast tühjaks.

„Sul on kõik olemas, et õnnelik olla, mida sa hädaldad?“

Ilus kodus, tore pere, auto, hoolitsev elukaaslane, armsad lapsed, hea töökoht, lisaks reisid aastaringselt... Niimoodi mõeldes on kõik ilus. Ja hoolimata kõigest on võimalik, et inimene, kellel see kõik olemas on, kannatab depressiooni all. Kunagise traumeeriva sündmuse pärast. Mõne olukorra pärast. Põhjuseid on palju. Inimene ise saab aru, et ta võiks olla õnnelik, aga ta ei leia oma probleemile põhjust.

„Ole õnnelik, see on ju su enda valik!“

Depressioonis inimese jaoks võib otsuste tegemine tekitada ärevust ja olla lihtsalt ületamatu samm. Ta ei tea ise ka enam, mida teha.

„Sa oled ju noor inimene, mis depressioonist sa räägid, sa pole elu veel õieti näinudki!“