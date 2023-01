„Uuringud näitavad, et suurim kahju, mida oma tervisele teha saame, on tõepoolest istuv eluviis,“ sõnab spordimeditsiini doktor. Kuigi 10-minutiline jalutuskäik ei ole tegelikult piisav, on see alustuseks parem kui üldse mitte liikumine, ning omab samuti positiivset mõju tervisele: