40ndates naise hea säästunipp: kui alguses tundus see mulle lausa nõmedana, siis juba täna on ära tasunud!

Õige pea tutvustas õde mulle Exceli tabelit, kuhu kõik tulud-kulud kirja panna. Kui alguses tundus see mulle lausa nõmedana, et iga sink ja huulepulk üles märkida, siis juba täna on see end ära tasunud. Õige pea oli näha näiteks seda, kui palju kulub raha igapäevaselt kohvidele, mida nii mina kui abikaasa iga päev teepealt kaasa haarame. Kolm take-away kohvi päevas tegi kuus kuluks ligi 300 eurot! Otsustasime, et lubame endale vaid ühe kohvi päevas, sest täielikult elustandardeid langetada ei olnud eesmärk.