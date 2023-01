Naise hirmutav lugu: oled mehega aastaid koos ja saate lapsed, siis selgub, et mees on täielik hasartmängur

„Mul ei oleks kedagi võimalik nii lühikese ajaga nii hästi tundma õppida, kui abiellumiseks sooviksin. Sõbranna oli mehega aastaid koos olnud ja lapsedki saanud, kui selgus juba väikesi lapsi kasvatades, et tüüp on hasartmängur – ja kogu ta maailm varises kokku. Üle 10 aasta sellist asja varjata on ikka tase ja valetamise/varjamise/hoolimatuse tipp.

Siiani ise ei usu, et tüübi lähisugulased sellest miskit ei teadnud, sellist asja ei ole võimalik teha, ilma et keegi sind kogu aeg „puhtaks ei peseks“ ja „katet ei teeks“, nad olid lihtsalt kaasosalised mu sõbranna ära kasutamisel. Eks mu sõbranna on tark naine, sai isegi terve suguvõsa alatusest aru, aga laste pärast on igast sopast valmis välja võitlema. Nii jube on kalli inimese valu näha, see on mullegi õppetund kogu eluks. Ja siis tuleb mõni oma kuue nädala jutuga.