Kasuta neid tõendatud ja tõhusaid strateegiaid ning saa nikotiinisõltuvusest lõplikult vabaks

Nikotiin on tugevat sõltuvust tekitav psühhoaktiivne aine, millel on hulganisti kahjulikke tervisemõjusid. Kõige parem oleks nikotiinitooteid üldse mitte tarvitama hakatagi, kuid lähenedes loobumisele targalt, saavutavad edu ka need, kes juba sõltuvuse küüsi langenud on.