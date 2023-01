Väldi hilisemat kahetsust ja arvete klaarimist. Kuus nippi, mis aitavad pingelises olukorras toime tulla

Demiri sõnul on pingelised olukorrad inimese elus tavalised. Pidev pingeseisund võib viia aga vaimsete ja füüsiliste vaevusteni.

„Pinge muutub probleemiks, kui see on pidev või kui inimene ei oska sellega toime tulla ehk see paneb teda tegema soovimatuid või tervist kahjustavad tegevusi,“ kirjeldas Demir. Väga sage ja ebatervislik viis on pingeid maandada alkoholi või teiste kergesti sõltuvust tekitavate ainetega, liigse magusa söömise, söömisest loobumise või näiteks enesevigastamisega.

Pingetaluvusoskusi läheb Demiri sõnul tarvis ennekõike selleks, et inimene ei käituks mõtlematult. „Tormakalt käitudes võime teiste peale karjuda, neid solvata või isegi rünnata, midagi ära lõhkuda või endale viga teha. Pinge on vaja võimalikult valutult üle elada, et hiljem, mil ollakse rahulikumas seisundis, saaks probleemi lahendamisoskusi kasutada olukorra lahendamiseks,“ selgitas Demir.

Verge koolitaja jagab dialektilisest käitumisteraapiast erinevaid ideesid, mille hulgast võiks igaüks valida endale pingetega toime tulemiseks parima viisi.

Kujutlusvõime. Loo endale mõttes pilt lõõgastavast kohast. Kujutle, et saad hakkama ja asjad lähevad hästi. Joonista mõttes pilt salajasest toas. Sisusta see täpselt nii nagu sulle meeldib. Seejärel sulge ja lukusta uks kõige ees, mis teeb sulle haiget ning kujutle, et valusad emotsioonid voolavad sinust välja nagu vesi torust.

Tähendus. Leia või loo oma valule eesmärk või tähendus. Keskendu valusa olukorra kõikidele positiivsetele tahkudele, mida parasjagu leida suudad.

Rahustavad tegevused. Püüa oma lihaseid lõdvestada, korda mööda pingutades ja lõdvestades suuri lihasgruppe. Hinga sügavalt. Kuula lõõgastavat muusikat, venita, lõõgastu vannis või massaažis. Joo kuuma teed.

Üks asi korraga. Suuna kogu oma tähelepanu sellele, millega tegeled. Püsi hetkes. Ole teadlik igast oma kehaliigutusest või -tundmusest kõndimisel, söömisel või muu tegevuse ajal. Koonda kogu oma tähelepanu füüsilisele tegevusele.