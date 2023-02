Higistad liigselt või oled kehakaaluga veidi kimpus? Apteeker selgitab, mis tegurid mõjutavad vitamiinide vajadust

Kas teadsid, et vitamiinivajadust mõjutab nii kofeiini tarbimine kui ka kehakaal?







Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et eale, soole või konkreetsele tervisemurele mõeldes kokku pandud vitamiinisegu teeb multivitamiinidest populaarse lahenduse. „Multivitamiinide ehk vitamiinide segu tarvitamise eeliseks on soodsam hind ja mugavus, sest neis on kõik vajalikud ained vastavalt inimese eale, soole, eridieedile või haigusseisundile olemas,“ selgitab Baar.



Samas toonitab apteeker, et enne multivitamiini kuuri tasuks kindlasti arsti või apteekriga konsulteerida, sest on palju elustiilist tingitud tegureid, mis vitamiinide vajadust mõjutavad, näiteks kofeiini tarbimine, suitsetamine, liigne higistamine, kehakaal ja söömisharjumused.



Enim kasutatakse farmatseudi sõnul multivitamiine, kus on optimaalses koguses vajaminevaid vitamiine tervele inimesele. „Lisaks on spetsiaalse kohandatud vitamiinide sisaldusega preparaadid näiteks diabeetikutele, aga levinud on ka kindlale organsüsteemile mõeldud vitamiinide segud: silmavitamiinid, kognitiivsete funktsioonide ehk nii-öelda mäluvitamiinid, iluvitamiinid juustele ja nahale ning muud,“ loetleb Baar.



„Inimfüsioloogia on ajas muutuv ja hormoonide tõttu sooliselt erinev. Multivitamiinide üheks eeliseks on seegi, et vitamiinide valiku ja annuse kokkupanemisel on arvestatud sihtgrupi vanuse ja sooga,“ selgitab Baar.



Terve ja väga mitmekülgselt toituv inimene farmatseudi sõnul lisavitamiine ei vaja. „Kui inimene tarvitab igapäevaselt rikkalikult erinevaid köögi- ja puuvilju, siis ei ole vaja vitamiine lisaks tarvitada, sest liiga palju head teeb halba ehk liigselt vitamiinide tarvitades hakkavad need abistamise asemel hoopiski häirima keha normaalseid protsesse,“ hoiatab Baar ja soovitab multivitamiine tarvitada kuurina ning pöörata tähelepanu mitmekülgsele toitumisele.



„Multivitamiine peaksid tarvitama need, kelle haigus pärsib toitainete imendumist, seedumist või kui toitumine on väga üksluine või ollakse eridieedil. Lisaks võiksid vitamiine toidulisandina juurde võtta inimesed, kes teevad palju füüsilist tööd, ja sportlased, kes higistavad palju, „ soovitab Baar.



Apteekides on multivitamiine saadaval erinevates vormides: tablettidena, vees lahustuvaid, juba valmis segatud joodavaid segusid, süstitavaid, aga ka kommi kujul.



Kuna erinevad vitamiinid imenduvad kehas isemoodi ning seetõttu on ka nende tarvitamisjuhised erinevad, tasuks Baari sõnul kindlasti nõu pidada apteekriga, kes oskab nõuandeid jagada ja näiteks öelda, millise toiduga konkreetseid vitamiine tuleks võtta. „Minu kogemusel palju ei teata, et suures koguses B-vitamiine sisaldavate multivitamiinide tarvitamisel värvub uriin kollakaks-roheliseks,“ toob Baar näite vitamiini eripärast, mida teadmata võib inimene hakata terviseriket kahtlustama.



Farmatseut rõhutab, et lisaks on erinevad haigusseisundid nagu näiteks neeruhaigused, mille puhul tasub enne vitamiinide võtmist arsti või apteekriga konsulteerida. „Samuti tasuks nõu pidada, kui tarvitatakse mõnda retseptirohtu ja soovitakse teha multivitamiinikuuri, et olla kindel, et ei oleks koostoimeid erinevate preparaatide vahel,“ lisab Baar.



Kuigi uuringud on näidanud, et vitamiinisegu imendub organismis vähem kui iga vitamiin eraldi võetuna, siis just seepärast on multivitamiinides erinevate vitamiinide päevane annus suurem ning apteekri sõnul seda ei tasu karta, et nad ei toimiks.