Lõpp kõhulahtisusele ja südamepekslemisele! Apteeker selgitab, mitu tassi kohvi päevas on ohutu

Apteeker selgitab, missugust kasu ja kahju kofeiin organismile teeb ning kes peaksid kofeiini tarbimisel hoolega silma peal hoidma.

Pärnu Ristiku Benu apteegi proviisor Margot Lehari rõhutab, et kofeiin on erguti ning seda ei ole vaja üldse tarbida. „Ohutuks peetakse kuni nelja tassi kohvi päevas. Kuid tuleb arvestada, et lisaks kuumale kohvijoogile sisaldavad kofeiini ka tee, kakao, šokolaad, koola- ja energiajoogid,“ selgitab Lehari.

Proviisori sõnul pole nende inimeste jaoks, kes kofeiini ei talu, olemas ohutut kohvikogust ning kofeiini tarbimist tuleks täielikult vältida. „Kofeiini talumatusega inimesed kogevad juba väikse koguse kofeiini mõjul värinaid, peavalu, südamepekslemist, kõhulahtisust ja unetust. Samasugused kõrvalnähud tekivad ka kohvi liigsel tarbimisel kõigil teistel,“ hoiatab Lehari.

Kofeiin on dopingulaadne ning ravimisarnase toimega aine

Apteeker selgitab, et kofeiin mõjutab kesknärvisüsteemi ning parandab ajutiselt lihaste jõudlust ning on nende omaduste tõttu dopingulaadne ja ravimisarnase toimega aine. „Kofeiin virgutab vaimu ning parandab keskendumisvõimet ning mälu. Tänu valuvaigistava efekti tugevdamisele kasutatakse seda sageli ka valuvaigistite koostises,“ selgitab Lehari. Ergutava toime tõttu võib kofeiinist kasu olla näiteks eksamiteks õppides ja vaimset pingutust nõudval perioodil, aga seda kindlasti lühiajaliselt. Apteeker rõhutab, et kofeiin ei asenda puhkamist ega magamist.

„Arvestama peaks, et pärast kofeiini mõju kadumist tekib veelgi suurem väsimustunne, sest kofeiini mõjul on organism aktiivsem kui muidu ja on oma energiavarud ära kulutanud,“ räägib Lehari ja rõhutab, et kuigi tekkinud väsimuse peletamiseks võib tekkida kiusatus võtta kohe uus tass kohvi või kofeiinitablett, tuleks meeles hoida, et on kofeiinil on ka arvukalt kõrvaltoimeid.