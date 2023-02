Kui külm on juba kätele liiga teinud, siis kinnastest enam ei piisa. Soodsad abivahendid kiireks leevenduseks

Kui külm õhk on kätele liiga teinud, ei piisa enam vaid kinnastest – aeg on appi võtta kätekreem ja talveperioodil tuleb seda validaa hoolikamalt kui muidu. Naisteleht soovitab, et mineraalõlisid, silikoone, sünteetilisi lõhna- ja värvaineid ning parabeene sisaldavad tooted jäta parem poodi.