Sotsiaalmeediast tuntud paar tegi samad tätoveeringud: kõik arvavad, et see oli suur viga!

Nimelt kirjutati neile, et nüüd on nende suhe hukule määratud ja see oli tõenäoliselt kõige halvem otsus ja suurim viga, mida nad teha võisid.

Davantel oli juba tätoveering varasemast, kuid Haley oli esimest korda nõela all. Paar nimetas tätoveerimise kogemust „kohutavaks, kuid meeldejäävaks“ ning mõlemad tätoveerisid oma käsivarrele kolm sõna. Seda, mis need on, paar sotsiaalmeedias ei avalikustanud.

Selle asemel, et paari otsust toetada kirjutasid kommentaatorid aga hoopis vastupidist. Paljud kirjutasid, et nad on teinud samasuguse vea teinud oma eksiga ja nüüd kahetsevad seda. Mitmed vaatajad avaldasid isegi, et nende suhe lõppes üsna kohe peale seda, kui olid kehakaunistuse teinud.

„Mu ema ja isa said endale sobivad tätoveeringud ja läksid aasta hiljem lahku,“ sõnas üks jälgija. Samas leidus ka mõni üksik, kes kirjutas nii: „ma tegin oma praeguse abikaasaga sobiva tätoveeringu ja oleme koos olnud viis aastat.“ Samuti arvati, et kui kallima nimi on kord juba tätoveeritud ning suhe läbi saanud, siis ei ole ka hiljem enam armuõnne...

allikas: The Sun