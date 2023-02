Uskumatult lihtne! See meeldiv tegevus aitab koheselt stressi maandada

Meie sees on tugev vajadus sotsiaalse ühenduse vastu, niisiis aitavad tähenduslikud vestlused kaasa õnnehormoonide vabanemisele. Ometi näitavad küsitlused, et pea pooled meist pühendavad kallitele inimestele kõigest tund aega päevast, kui sedagi.

Ameerikas läbi viidud uuringust selgus, et inimesed on päeva lõpuks suurema tõenäosusega vähem stressis, kui nad on natukene saanud ka lobiseda või vähemalt sõpradega nalja teha. Uuringu autor professor Jeffrey Hall rõhutab, et on oluline, kellega lobised. „Lobisemine inimestega, kes on sinu jaoks olulised, suurendab heaolu rohkem, kui rääkimine inimestega, kes sulle nii väga ei meeldi, või keda sa ei tunne.“