Tasub selgeks teha: need on inimtüübid, kellest on igati tark eemale hoida

Millistest inimestest tasuks heaga eemale hoida?

Enesekeskne inimene

Tõenäoliselt on egoistlikku inimest kõige lihtsam tuvastada oma tutvusringkonnas. Enesekeskse inimese tuvastamine ei vaja mingeid suuremaid pingutusi, ta elab iseendale ja on keskendunud omaenda isiksusele. Ta on maailma naba ja kogu elu peab keerlema tema ümber. Temaga koos olles tunned sa end täiesti üksi. Ta ei hinda sind, ta ei huvitu sinust, ta ei küsi, kuidas sul läheb, ega hakka uurimagi, kas sul on abi vaja.

Sina oled tema jaoks ainult abivahend, tal pole sind vaja muidu, kui ainult siis, kui tal on mingit teenet vaja.

Kade inimene

Ta tuleb sinu juurde, naeratus huulil, aga ta silmad ei naerata. Ta pilgus on midagi kummalist, see ei ole siiras, see ei ole hea, see on kadedus, mis peegeldub ta pilgust. Isegi kui tal on endal kõik olemas, tunneb ta ikkagi kadedust selle üle, mis teistel on. Selle asemel et tunda rõõmu oma väikestest rõõmudest, unistab ta teiste elust. Ta tahab, et teised oleksid õnnetud. Ta tahab kogu aeg rohkem ja rohkem. Veetes liiga palju aega sellise inimesega, kaotab kõik väärtuse ja su enesetunne muutub sandiks, sest ka sina hakkad nägema kõike halvas valguses.

Väärastunud mõtlemisega inimene

Ka teda on üsna lihtne ära tunda, sest ta muudab kogu aeg oma elu aina keerulisemaks. Ta on see, kes mõtleb kogu aeg üle ja kujutab endale asju ette. Ta otsib kogu aeg võimalusi, kuidas teistest midagi halba rääkida, ning tekitab ka sinus sellise vastiku tunde, nagu kõik oleksid halvad. Tal on oskus näha halba ka seal, kus seda üldse ei ole. Ta mõtleb kogu aeg enda ja teiste ellu probleeme juurde. Öeldakse ju küll, et ühe inimese õnnetus on teise õnn – kindlasti on nii selle inimesega.

Teiste ellu sekkuja