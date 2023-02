Kehakaal kõigub ja keskendumisraskused üllatavad sind ennastki? Vaata, mis põhjus nende taga peitub

Juba mõnda aega vaevavad sind keskendumishäired töö tegemise juures. Sa tunned suurt energiapuudust ja üldist väsimust. Ka tujumuutused ei ole sulle võõrad. Kord oled sa heas tujus, siis järgmisel hetkel hakkad ennast ja oma elu haletsema. See on vaimne kurnatus, millest sa üle ega ümber nii lihtsalt ei saa. Et sellest vabaneda ja parandada oma enesetunnet, pead sa leidma põhjuse. Võib-olla elad sa liiga kiires rütmis? Võib-olla on su töö stressi tekitav? Võib-olla paneb eraelu sind muretsema?