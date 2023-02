Sõbraga tülis? Siin on nõuanded, mis aitavad väärtusliku sõprussuhte päästa

„Kui alustad juttu konfliktist, anna teisele poolele teada, et sul on see plaanis ja küsi teise nõusolekut. Ole valmis selle käigus ise midagi uut õppima ja ütle ka teisele, et see vestlus on vajalik teievaheliste heade suhete hoidmiseks,“ soovitab Peaasi.ee nõustaja, psühholoog Andreas Holst. „Konflikti ei tohiks lahendama asuda eesmärgiga see võita. Konflikt pole ka alati negatiivne, vaid võib kaasa tuua uusi ja huvitavaid lahendusi ning mõttenurki,“ lisab ta.

Seitse soovitust konflikti lahendamiseks:

1. Astu samm tagasi

Teadvusta endale, mida praegu teed, millised vanad harjumused sind praegu konflikti tõukavad. Jälgi, mida ütled ja ära ütle midagi, mis võiks konflikti võimendada. Pane tähele, kas ja kuidas on sinu mõtted kallutatud – ega sa ei mõtle stiilis „kõik või mitte midagi“, ei tee sääsest elevanti ega vaata maailma läbi mustade prillide?

2. Eesmärgiks olgu lahenduse leidmine

Konflikt tekib nii või naa, kui sinu eesmärgiks on teist poolt ümber muuta, kellegi üle võit saada või kedagi süüdistada. Seega tee endale selgeks ja anna ka teisele teada, mis on arutelu eesmärk sinu jaoks ning millised kavatsused sul on. Hakka konfliktist rääkima ainult juhul, kui sinu kavatsuseks on probleemi lahendada, midagi uut õppida või oma vaateid ja tundeid väljendada.

3. Kuula, et mõista

On väga harv, et inimene tajub vestlust konfliktina, kui ta tunneb, et on ära kuulatud. Nii kuulab ka tema sind parema meelega. Muutus saab tekkida ainult siis, kui lased tugevatel tunnetel minna, ei vaidle ega püüa ennast tõestada, vaid tõesti kuulad ja mõistad teise poole arvamust.

4. Ära süüdista

Väljenda oma tugevaid tundeid teist poolt süüdistamata. Kasuta selleks „mina-sõnumit“: https://www.youtube.com/watch?v=Cji_ccO3Dzk

5. Võta oma oletuste eest ise vastutus