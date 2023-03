Kirjanik Lauri Räpp: usun, et selleks, et õnne ja rõõmu leida, peab selle olema kaotanud

Mis on õnn?

Lauri arvab, et ilma rõõmuta pole õnne ja õnn teeb rõõmsaks. Ehk need ei ole samad, aga täiendavad teineteist ja on kumbki üksteise tekkimise üheks põhjuseks. Siia võiks veel lisada unistused ja lootused, mis peavad ka alati inimeses olema. Õnn peitub lihtsates asjades ja oskus lihtsate asjade üle rõõmustada teeb õnnelikuks.

Lauri usub, et selleks, et õnne ja rõõmu leida, peab selle olema kaotanud. Ja on ju nii, et neid tuleb otsida koguaeg, sest need kumbki pole kestvad. Ja ei saa ega tohigi olla, sest kui midagi, ükskõik mida on liiga palju, siis võib see koormavaks muutuda või oma väärtust kaotada.

Väikseid hetki tasub hinnata

Ka on tema sõnul vaja õnnetuid hetki, et rõõmu rohkem hinnata. „Kunst on õnnetute hetkedega leppimine ja oluliste õppetundide ülesleidmine,“ ütleb ta.

Lauri on õppinud hindama väikeste hetkede hindamist. Need rõõmutoovad hetked võivad olla väga erinevad. Vahel toob rõõmu esimene hommikukohv varakevadises koduhoovis, teinekord aga uitamine öise Barcelona gooti kvartalis. Kindlasti rõõmustavad teda ilusad hetked koos kõige olulisemate inimestega.

Küsimuse peale, mis on rõõmuvalem, tõdeb ta, et kui ta vaid teaks... „Tegelikult ma aiman, aga täpselt on see mul veel kirja panemata. Veel...“ ütleb ta.

