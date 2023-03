Tuleb tuttav ette? Eksperdid selgitavad, millised on märgid, et vaimne tasakaal on paigast ära

Peaasi.ee koolitaja ja psühholoog Elina Kivinukk rõõmustas, et üha rohkem räägitakse naiste rollist ja heaolust, sest see viib selleni, et inimesed märkaksid ka oma probleeme rohkem. „Näiteks Covid-19 ajal teadvustati ühiskonnas tugevalt, et naistele langes mitmekordne koormus seoses laste õpetamise ja samal ajal töötamisega. See on väga oluline, et tekiks avalik arutelu, kuidas naiste rolli väärtustatakse ning kuidas nende igapäevast koormust heaolu nimel hajutada,“sõnas Kivinukk.

Tema sõnul mõjutab naiste sisemist rahulolu ka tohutu infoküllus ja sotsiaalmeedia laialdane levik . „Ühelt poolt on loomulik, et võrdleme end üksteisega, kuid eneselegi märkamatult on sotsiaalmeedia loonud soodsa aluse selleks, et märkame eelkõige neid aspekte, mis on meie hinnangul teistel paremini kui meil. On selleks siis ilusamad riided, välimus, kodu vms. Mida interaktiivsemaks ja sõltuvust tekitavamaks sotsiaalmeedia muutub, seda suuremaks kujuneb ka võrdlemisest tulenev negatiivne mõju. On selgelt näha, et sotsiaalmeedia levikuga on massiliselt tõusnud vaimse tervisega seotud probleemid: depressioon, ärevus, negatiivse kehapildi kuvand ja söömishäired. Seda kahjuks eriti palju noorte inimeste seas“ selgitas Maier-Veske.

„Praegused keerulised ja ebakindlad ajad on viinud olukorrani, kus negatiivsust, hirmu ja teadmatust on väga paljude naistel. Lisaks tihe konkurents tööturul, suured ootused iseendale ja võimatuna näivate eesmärkide seadmine on üheks oluliseks põhjuseks, mis on iseenda heaolu ja vaimse tasakaalu teisejärguliseks muutnud,“ rääkis KOHIN kogukonna looja ja koolitaja Milli Maier-Veske .

Rahulolu loomine algab seestpoolt

KOHIN kogukonna kaaslooja Kadi Oja hinnangul on samuti sisemise rahu leidmisel olulisel kohal väikeste hetkede märkamine. „Esmalt teadmine, et meil endal on võime muuta igat olukorda, igal hetkel. Teiseks tuleb osata olla tänulik oma lähedaste inimeste üle ja olla iga päev kohal elu lihtsates rõõmudes. Soovitame kuulata ja küsida iseendalt, et mis sulle just täna seda rahulolu tekitab ja seada oma eesmärke sellest tulenevalt. Rahuolu loomine algab seestpoolt välja ja mida vähem me keskendume teiste inimeste eesmärkidele, seda lihtsam on meil leida oma tee ja suund,“ lausus Oja.

Ta looja kirjeldas, et igapäevase heaolu loomiseks on tohutult võimalusi ja tehnikaid, et leida just enda jaoks sobivad lahendused. „Tee kindlaks, mis põhjustab sinus rahulolematust ja võta enda jaoks aega, et sellele küsimusele sügavamalt otsa vaadata. Kui suudame tuvastada rahulolematuse põhjuse, siis oleme juba väga suure sammu positiivses suunas teinud,“ selgitas Oja.

Tema sõnul on see on ka üks põhjustest, miks KOHIN kogukond ellu kutsuti - eesmärk on luua võimalusi inimestevaheliseks päris suhtluseks ja kogukonna tunde loomiseks. Oja nentis, et inimene on sotsiaalne olend ning me kõik tahame tunda, et meid nähakse, kuuldakse ja et me pole üksi.

Milli Maier-Veske soovitas, et kui tunned, et vaimne tasakaal on häiritud ja ei oska valida enda jaoks sobivaid vaimse tervise praktikaid, siis tasub uurida, mida räägivad sel teemal erinevad eksperdid. Ta soovitas keerulises olukorras endalt küsida järgnevaid küsimusi, et paremini endast selgust saada.

Küsi endalt:

Kas ma magan piisavalt? Kas ma veedan liiga palju aega ekraani taga? Kas ma söön piisavalt täisväärtuslikku toitu? Kas inimesed, kellega ma suhtlen on positiivsed, inspireerivad ja minu jaoks olemas? Kas ma liigun iga päev piisavalt? Kas tunnen rõõmu lihtsatest asjadest oma elus? Kas ma usun, et toon kellegi teise ellu rõõmu?