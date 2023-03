„Elementaarne viisakus. Punkt.“ Lugejad omast kogemusest - millal ja kes maksab restoranis arve?

„Loogiline, et kui mees kutsub naise restorani, mees maksab ka arve! Vähemalt PAKUB arve maksmist. Elementaarne viisakus. Punkt. Isegi kui naine on miljonär, mees peaks pakkuma, et maksab arve ise. Selle peale võib naine pakkuda poolitamist, aga ei pea. NB! Enamasti pakub naine esmakohtingul arve poolitamist siis, kui rohkem selle mehega kokku saada ei soovi ja ei taha n-ö „võlgu jääda“.