ARVAMUS | Lugeja lapsesaamisest: valikuvariante on palju, ei pea alati 21 aastaselt pere looma

Tänapäeval on võimalik emaduse tunnet täita ka tädina või sõbrannale lapsehoidmisel abiks olemisega. Paljud kes pole lapsi soovinud võtavad endale lemmikloomad, kes on neile laste eest. Laste kasvatamine on üüratu ettevõtmine, ja paljud vanemad ägavad koormuse all tööl ja kodus.

Lastevaba elu on lääne maailmas justkui lihtsama tee valimine, saad keskenduda haridusele, karjäärile ja iseendale, seega, on et sellel ka väga palju boonuseid. Kui tõesti on soov lapsi saada, siis tulevikus on selleks ju ka võimalusi- ehk kohtad kedagi kellel on eelmisest suhtest juba lapsed ja võid olla kärgperes nii öelda boonus- ema. Valikuvariante on palju, ei pea alati 21 aastaselt pere looma.“