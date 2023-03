Brigitte Susanne Hunt avaldab iluprotseduurid, mida ta mehena kindlasti teeks: miks mitte!

Jutuks tulevad ka ilukohendused, mida võiksid mehed teha. „Eestis on muidugi nii, et kui mees enda eest hoolitseb siis ta on kohe homo. No ei ole!“ Brigitte sõnab, et kui mehel peaks olema probleeme näiteks juuste hõrenemise või kiilanemisega, siis soovitaks tema kindlasti proovida lahendusi, mis aitaks probleemi vastu võidelda. „No vaadake prints Williamit. Tik Tokis just vaatasin. Nii ilusasti liimitakse vaip sulle pähe. Miks mehed seda ei teeks? Mina küll teeks!“ julgustab Brigitte.