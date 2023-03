„Ära planeeri üle!“ Need edukate inimeste harjumused aitavad sul soovitule lähemale jõuda

Edukad inimesed peavad nädalavahetust väga oluliseks puhkeajaks, aga nad ei veeda seda tingimata pidžaamades telekat vaadates. Nad eelistavad hoopis aktiivseid tegevusi, mis pakuvad nii mõnu seltskonnaga koosolemisest kui ka lõõgastumist. Olgu see siis raamatulugemine pargis, brunchimine sõpradega või sportlikud tegevused.

Ühe kohustuse juures teise juurde jooksmine ei ole edukas, vaid on pigem väsitav. Produktiivsed inimesed teavad erinevust hõivatu ja õnneliku vahel ning oskavad seda ka päevaplaani arvesse võttes arvestada.

Kas pole mitte tüütu, kui oled terve nädala kõvasti tööd rabelenud, ainult selleks, et laupäeva hommikul ärgata segamini kodus, kus kohustused on juba ootel? Selle asemel, et kõik nädalavahetusse kuhjata, hakka nendega tegelema vaikselt ja nädala sees. Näiteks korista vannituba ära esmaspäeva hommikul enne tööle minekut, tee külmkapp puhtaks teisipäeval pärast tööd, pane pesu pesema kolmapäeval ja käi toidupoest läbi neljapäeval, teel töölt koju. Kui teed asju juppide kaupa, saad nädalavahetusel nautida rohkem vabadust.