Psühhiaatri nõuanne: kolm küsimust, mida igaüks meist peaks endale kiiresti esitama

Siin ei ole küsimus praktikas - olgu selleks päeviku kirjutamine, mediteerimine või igapäevane sörkjooks (need kõik võivad olla väga head praktikad). Pigem on asi selles, et kui sa ei ole oma vajadustega kontaktis ja seda tegevust hetkes ei väärtusta, jäävad saamata ka kasud, põhjendab psühhiaater.

Siin on kolm küsimust, mis endale esitada, et aru saada, kas sinu rutiin ikka teeb sulle head.

Alustuseks võta endale hetk ja mõtle läbi, mis utsitab sind antud rutiiniga tegelema. Kas sa teed joogat, sest see on mõnus hetk iseendaga olemiseks ja keha venitamiseks või otsustasid sa jooga kasuks, sest „kõik ju teevad seda“?

Doktor Lakshmini sõnul on teine levinud viga heaolurutiinide puhul nende käsitlemine eesmärkidena. Näiteks, kui käid kaks korda nädalas spinningu tunnis, aga selle asemel, et ammutada trennist lihtsalt head energiat ja pingutada, oled mõttes keskendunud kulutatud kaloritele või sama trenni päevasest to-do listist maha tõmbamisele.

Kui oled liialt keskendunud saavutusele, võib heaolurutiinist saada rohkem omaette eesmärk, kui abivahend. „Kas sul on tekkinud tunne, et sinu rutiin lämmatab sind?“ esitab psühhiaater küsimuse, mis on selge märk, et oled keskendunud valele asjale. „Kui see tegevus sind stressi ajab, ei ole see heaolurutiin.“