„Siis lihtsalt ei saa koos elada!“ Lugeja teeb selgeks, mida ei tohiks kunagi lasta oma kaaslasel endale öelda

„Mulle ka väga meeldib voodis tsillida ja süüa. See on lihtsalt nii lõõgastav, laua taga süüa on midagi muud. Kui ikka tahan end pärast väsitavat päeva tõeliselt mugavalt tunda, poen mõnusasti teki alla ja teen voodis mida hing ihkab: söön, loen, koon, vaatan sarja, joonistan või mängin pilli. Ei laseks endale öelda, et ei tohi. Oma kodus peab inimene saama end nii tunda, et on mugav, käskude-keeldude peale kahe täiskasvanu vahelist suhet üles ei ehita. Siis lihtsalt ei saa koos elada, kui on tunne, et teise inimese eluviisid nõuavad lapsevanemlikku sekkumist ja kasvatamist.