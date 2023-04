„Suveks vormi“ soov ei näi täituvat? Põhilised vead, mida sel raskel teekonnal võid kogemata teha

1. Su ainevahetus harjus uute söömisharjumustega ära ning muutus aeglasemaks

Vähem süües saab keha aru, et ta saab vähem energiat. Keha kohaneb selle uue olukorraga ja põletab puhkeajal vähem kaloreid. Inimesed arvavad, et kaalu kaotamiseks tuleb süüa vähem. Tegelikult see päris nii ei ole. Süües vähem, hakkab põhiainevahetus põletama vähem kaloreid puhkeajal.

2. Sa sööd liiga palju peale treeningut

Spordiga alustades on kõige levinum viga see, et ei pöörata tähelepanu treeningujärgsele söömisele. Tihti me arvame, et oleme piisavalt pingutanud ja võime sellepärast rohkem süüa. Sageli aga ülehindame me treeningu jooksul põletatud kalorite hulka ja sööme rohkem, kui kulutasime. Ja seetõttu kaal püsib ega lange. Treeningu järel on tähtis küll süüa, aga mitte liiga palju.

3. Sa ei joo piisavalt vett

Vee joomine on väga tähtis. Vee joomine aitab edukalt võidelda ka veepeetuse vastu.

4. Sa ei maga piisavalt

Uni on samuti tähtis kaalu kaotamise juures. Arvatakse, et 7 tunnise magamise ajal põletame me keskmiselt 315 kalorit. Seega, kui sa ei maga piisavalt, põletad sa vähem kaloreid. Lisaks sellele mida vähem sa magad, seda suurem on su söögiisu, sest ebapiisava une korral tõuseb kahe hormooni - greliini ja leptiini - tootmine, mis reguleerivad söögiisu.

5. Sa sööd liiga vähe kiudaineid

Sellest on mitu korda räägitud, et kiudained on väga vajalikud selleks, et kaal langeks. Kiudained reguleerivad seedimist ja tekitavad täiskõhutunde.

6. Sa sööd liiga vähe

Kui sa oled endale seadnud liiga äärmuslikud piirangud, võid sa ühel hetkel murduda ja süüa valimatult kõike.