Inimesed ei kipu halvast tujust rääkima Dr Smith tõdeb, et miski, millest ta on aastate jooksul psühholoogina töötades aru saanud, on see, kui palju inimesed halva tujuga võitlevad ja sellest kellelegi kunagi ei räägi. Nende sõbrad ja pere on sellest alati teadmatuses. Nad varjavad halba tuju, tõrjuvad selle eemale ja keskenduvad ootustele vastamisele. Mõnikord tulevad inimesed teraapiasse nii, et nad on aastaid selliselt käitunud.