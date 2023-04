Personaaltreener ja toitumisspetsialist selgitab, et kui tahad treenida ainuüksi kaalulangetamise eesmärgil, on harjutusi, mida oleks parem vältida. Ometi avaldab ta lootust, et treeningutega alustades hakkab liigutamine niivõrd meeldima, et kaalulangetus ei saa olema ainus eesmärk.