Soovid suuremat büsti, aga ei taha noa alla minna? TikTokker väidab, et leidis selleks suurepärase mooduse

Selle asemel ütles TikToker Becca Hewitt, et tal õnnestus see kõik saada lihtsalt paremini süües. „Õige toitumine andis mulle tasuta ilusa büsti,“ kirjutas Becca oma video alla, mida on praeguseks vaadatud üle 500 000.

Tulemus võttis aega üheksa kuud. „Ausalt öeldes lihtsalt veendun, et ma söön kolm korda päevas, selle asemel, et näksida toitu, mis on mu keha jaoks konkreetselt prügi ja vaatan, et ei jätaks söögikordi vahele,“ oli Becca vastus.