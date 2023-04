Krooniline rahulolematus muudab elu põrguks! Vaata, kas ka sina kannatad selle käes ja kuidas seda muuta?

Kui sa märkad, et sa ei ole oma eluga ja iseendaga rahul, siis peaksid sa midagi ette võtma. Sest krooniline rahulolematus tekitab apaatiat ja muudab su elu lihtsalt liiga negatiivseks.

Märgid, mis viitavad, et sa oled krooniliselt rahulolematu

Sa oled kogu aeg halvas tujus ja rahulolematu

Sul on raske ennast motiveerida

Sa ei oska midagi oma eluga peale hakata

Sa mõtled üle

Sa keskendud rohkem sellele, mis on su elus halvasti ja korrast ära

Sa oled pettunud oma elus ja iseendas

Sa tunned enda sees tühjust

Sa tunned sageli igavust

Sa kahtled oma võimetes

Kuidas oma mõtlemist muuta?

Tee sisemise õnneni on pikk ja sa pead oma isiklikku kompassi kogu aeg sättima, õppima nägema ja hindama rohkem seda, mis sind õnnelikuks teeb ja mis ei tee. Loe, kuidas muuta oma elu positiivsemaks ja õnnelikumaks.

Ole tänulik

Õpi hindama ka väikeseid asju oma elus, see muudab su elu kohe palju õnnelikumaks. Hakka tänulikkuse päevikut pidama ning märgi üles iga päev kolm asja, mille eest sa oled tänulik. Näiteks inimesed, kes on sulle kallid. Või hea tass kohvi. Tore jutuajamine töö juures. Ilus reis. Nii õpid sa olemasolevaga rahu tegema.

Mõtle oma elu üle järele

Selle jaoks, et rahulolematusest üle saada, pead sa teadma, mis su rahulolematuse põhjuseks on. Seepärast kirjuta üles kõik, mis su elus hästi on ja mis ei ole. Oleaus ja sina ise seda nimekirja koostades. Kui sa oled selgeks teinud, mis su elus avaldab sulle negatiivset mõju, siis võid sa sealt edasi vaadata, mida sa teha saad.

Sea endale positiivsed eesmärgid

Lapsepõlve eesmärgid ja unistused kaovad enamasti täiskasvanuna. Meie elu on liiga kiire ja stressirohke selleks, et unistada niisama. Me pöörame liiga palju tähelepanu teiste nõudmistele, oma tööasjadele või ühiskonna ootustele. See tekitabki pidevat rahulolematusetunnet.