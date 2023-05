Vaimse tervise õde annab vastuse: millal on asjad nii korrast ära, et tarvis on abi otsida?

„Esimene märk on muutused unerežiimis – õhtuti ei suudeta muremõtete tõttu uinuda või ärgatakse öösel nende pärast mitu korda üles. Kehv uni mõjutab elukvaliteeti,“ selgitab Laura. Vahel inimene ise seda ei märkagi, siis võivad lähedased inimesele märku anda, et too pole enam päris tema ise – näiteks kui ärritutakse sageli või nähvatakse pidevalt teistele. Ka huvide kadumine ja võimetus rõõmu tunda on märk, et midagi on vaja muuta. Lühidalt öeldes: vaimse häirega on tegu siis, kui negatiivsed või häirivad tunded ja vastav käitumine ei möödu, vaid hakkavad segama igapäevaelu.