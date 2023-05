Lugeja ARVAB | „Isegi viieminutiline juhuseks võib mehele tuua kaasa ligi 20-aastase arvete maksmise.“

Meestel peaks olema juriidiline õigus end sellistes olukordades kaitsta, kuid seadusandlus ei ole sellele teemale järele jõudnud, kahjuks. Leian, et kui naine lapse niimoodi välja petab, siis 1. on see äärmiselt ebamoraalne ja ebaeetiline, 2. peaks ta vastutama ja kasvatama last ainuisikuliselt üksi.“