Kliiniline psühholoog soovitab: neli sammu, kuidas rahustada agressiivset vestluspartnerit

Verge koolitaja ja psühholoog Airiin Demir juhendab, kuidas suunata agressiivse vestluspartneri viha ja rahumeelselt lahendada probleeme.

„Kui inimesel puuduvad teadmised ässitava käitumise maandamiseks, allub ta sageli provokatsioonile ja reageerib instinktiivselt enda vaatenurka õigustades või teise oma maha tehes. See viib võimuvõitluseni ning rahunemise asemel olukord eskaleerub,“ selgitas Demir.

Agressiivse vestluspartneri tugevate tunnete maandamiseks ja probleemi rahumeelseks lahendamiseks soovitab psühholoog Verge praktikast neljasammulist, Soome psühhiaater Raisa Cacciatore poolt välja töötatud skeemi: kuula – kiida – kahetse – lepi kokku.

Kuula – kiida – kahetse – lepi kokku

Endast täiesti väljas inimese puhul tuleb ta alustuseks ära kuulata, ükskõik kui jabur ta jutt ei tundu. Tema aju kõrgemad funktsioonid nagu loogika, analüüsiv mõtlemine ja arutlusvõime on välja lülitatud ning tema käitumist juhivad emotsioonid. Seepärast tuleb juhtida emotsioone, mitte mõtlemist. Kindlasti ei tohi hakata vastu vaidlema ega seletama, mis on tõde.

Järgmisena tuleks leida midagi, millega ärritunud inimest tunnustada. Püüa pakkuda mõistmist. Kiitmine ja tunnustamine on tavaliselt ärritunud poolele üllatav. Proovi leida see asi, millega sa oled nõus. Selleks võib olla ka tunne. Näiteks, et see tõesti on pettumust valmistav või et see olukord on tõesti ebaõiglane. Tavareaktsioon inimestele on vastu rünnata, ennast või töö kontekstis asutust õigustada.

Kolmas samm on kahetsemine ehk empaatia väljendamine. Öeldagi teisele, et tal on õigus olla pahane ja et sul on väga kahju, et selline asi juhtus. Ole ettevaatlik – vihasele inimesele ei tohi anda lubadusi.