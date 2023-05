„See teeb haiget!“ Viis aastat abielus olnud naine on rahulolematu: tundub, et mul on lihtsalt üheöösuhe võõraga

„Tema vabandus on see, et ta on väsinud ja vajab pärast seksi hingetõmbeaega. Kuid see ei ole ainult kiindumuse puudumine, ta ei tundu ka minu naudingutest seksi ajal huvitatud olevat. Tulemuseks on see, et ma saan orgasmi harva ja ainult oraalseksi ajal. Ja ka seda pean ise küsima, sest ta ei tee seda kunagi vabatahtlikult.