Kersti Kaljulaid lähisuhtevägivallast: vägivalda ei ole alati näha või isegi kuulda. Küsimus on märkides.

„Ka märkamist peab õppima. Vägivalda ei ole alati näha või isegi kuulda. Küsimus on märkides. Vägivallal on jäljed, aga me ei tunne neid alati tingimata ära. Kui teise klassi laps käitub nii-öelda pahasti või teiste laste vastu nii-öelda kurjasti, siis tasub kaaluda, kas ikka on talle vaja kirjutada päevikusse märkus või helistada pereliikmele – äkki on põhjuseks just see, et tal kodus ei ole kõik hästi ja ta vajab abi? Aitäh IKEAle, et võtsite selle nii olulise teema nii nähtavalt käsile,“ sõnas President Kersti Kaljulaid.