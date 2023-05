Keskendumisraskused, pidev vihatunne? Vähemlevinud märgid, mis võivad viidata võimalikule depressioonile

Vaata allolevast nimekirjast, millised märgid viitavad depressioonile. Ära unusta seejuures, et mõne sümptomid võivad ka viidata teistele terviseprobleemidele ja kõige parem, mis sa teha võid, on konsulteerida mõne spetsialistiga.

1. Isumuutuse tagajärjel tekkinud kaalumuutus

Liigne söömine või vähene söömine võivad olla märgid depressioonist. Mõned inimesed leiavad toidust lohutust, teised aga kaotavad isu. Need söömisega kaasnevad muutused mõjutavad kaalutõusu või -kaotust ning võivad muuta depressiooni veelgi tugevamaks ja mõjuda halvasti enesehinnangule.

2. Muutused magamisharjumustes

Uni mõjutab suurel määral meie igapäevast elu ja samuti ka tuju. Mida vähem inimene magab, seda vähem on ta välja puhanud. Uuringute järgi on unetuse all kannatavatel inimestel depressiooni risk suurem kui neil, kes magavad korralikult.

3. Suur väsimus

Pidev väsimustunne on märk, mis viitab depressioonile. Suur osa depressiooni all kannatavatest inimestest kaebavad väsimuse üle. Väsimustunne depressiooni ajal on aga palju tugevam sellest väsimusest, mida meie tunneme väsimust tundes.

4. Pessimistlik hoiak

Depressiooni all kannatavad inimesed on negatiivse eluvaatega ning pessimistlikud oma tuleviku suhtes.

5. Keskendumishäired

Keskendusmishäired ja kerge mälu kaotus on üsna levinud märgid depressioonist. Seda on näha, kui inimene kaotab vestluse käigus jutujärje või lõpetab lihtsalt vestluse. Keskendumishäired võivad muuta elu raskemaks, muutes isiklikke ja tööalaseid suhteid keerulisemaks.

6. Kerge ärritumine ja pidev vihatunne

Paljud inimesed ei seosta vihatunnet ja ärritumist depressiooniga, ent värsked uuringud on näidanud, et neid sümptomeid esineb üsna sagedasti depressiooni all kannatavate inimeste juures. Kurbuse asemel väljendavad need inimesed viha ja ärrituvad.

Depressioonil ei ole alati samu sümptomeid. Mõnedel inimestel väljendub depressioon läbi füüsiliste sümptomite, teistel psühholoogiliste. Väga oluline on depressiooni kahtluse puhul pöörduda spetsialisti poole.