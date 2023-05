Manipulaatori küüsi langemine on lihtsam, kui võiks arvata. Millised on levinud laused, mida neile meeldib kasutada?

Me kõik teame, et osad inimesed on manipulaatorid ja võib-olla on meil isegi tulnud nendega tegemist teha. Armusuhetes aga ei olegi manipulaatoreid nii kerge ära tunda, sest alguses varjavad nad oma tõelist palet. Tegemist on üldiselt intelligentsete inimestega, kes tungivad oma ohvri ellu selleks, et paremini teda kontrollida.