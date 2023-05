Miks on kaalulangetus kujunenud hooajaliseks trendiks? Personaaltreener arvab, et stressirohkemal perioodil toitutakse ebaregulaarselt ja mõtlematult ning liigutakse vähe. „Kilod muudkui tulevad ja lõpuks ongi käes kurb tõsiasi, et suvekleit ei lähe selga või püksid jalga,“ tõdeb naine.