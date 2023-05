Psühholoog Rita Rätsepp: olen SÜGAVALT veendunud, et vaimse tervise probleemidel on ainult kaks algpõhjust

Praegu on päevakorral palju koroonaisolatsioonist tingitud teismeliste probleeme: keskendumisraskused, nõrk motivatsioon. Rita on oma olemuselt otsekohene. „Ma olen SÜGAVALT veendunud, et vaimse tervise probleemidel on ainult kaks algpõhjust. On erinevaid käivitajaid, aga alguse saab kõik kahest asjast: vähesest füüsilisest koormusest ja liiga mugavast elust. On kaks suurt mootorit, mis aitavad inimest edasi. Neist üks on füüsiline liikumine ja teine on mugavustsoonist lahkumine. Me ei tunne enam ebamugavust, isegi mitte külma.“