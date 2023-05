Lihtne, aga kergesti ununev. Tegelikult on võimalik selle nipiga oma ellu kiiresti rohkem rõõmu tuua

Kas sa oled tähele pannud, et kuhu sa oma energiat panustad, saab jõudu juurde? Dalí Karat kirjutab raamatus „Õnn on otsus“, et kui sa tahad oma ellu tuua rohkem õnne, peaksid hoidma tähelepanu õnnelikkusel, positiivsusel, optimismil ja elujaataval suhtumisel.