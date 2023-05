Need 5 igapäevast tegevust aitavad sul treenida, nii et tähelegi ei pane

Personaaltreener Mollie Mollington teab, et paljudel inimestel on treeningutega seoses negatiivsed assotsiatsioonid. Selle tõttu julgustabki ta alustama väikestest „ampsudest“. „Sa ei pea kohe tohutult higistama, ega tundma, et ei saa suurest pingutusest hingata. Igat tüüpi liikumisest on alguses kasu,“ julgustab ta.

1. Treeningampsud

Just nii, nagu sööd päeva jooksul lisaks põhitoidukordadele ka vahepalasid, võib sama mustrit kasutada ka treeningute puhul. Kuigi võib arvata, et treeningampsud ei ole nii efektiivsed, on uuringud näidanud, et inimesed, kes treenivad korraga viis minutit ja nii kaks korda päevas, suurendavad vastupidavust ja kasvatavad lihast.

Kõige parem on treeningampsud lisada teiste tegevuste juurde või kasutada aega midagi oodates. Näiteks tee kükke seni, kuni hommikune kohvivesi keema läheb või samal ajal, kui hambaid pesed.

2. Kohvipausid

Kui lähed sõbrannaga kohvitama või lubad endale kohvipausi, võta jook kaasa, selle asemel, et kohvikusse istuma jääda. Nii soodustad oma aktiivsust ja kogud juurde päevaseid samme.

3. Koristamine

Kui oled kodu koristamist edasi lükanud, siis nüüd on hea aeg see ette võtta ja treeninguga ühildada. Hiljuti läbi viidud uuringust selgus, et kööki koristades võivad inimesed kulutada pea 276 kalorit, vannituba puhastades 173 kalorit ja magamistuba sättides 154 kalorit.

4. Aiatööd

Kas teadsid, et aiatööd kuuluvad samuti lihaskasvu soodustava tegevuse alla, eriti kui on vaja kaevamistöid teha. On leitud, et labidaga töötamine ja muru niitmine võivad põletada sama palju kaloreid, kui klassikaline treening.

5. Trepi eelistamine

Jah, lift on kindlasti mugavam kui trepist minek, aga trepi eelistamine on seotud nii mõnegi tervisekasuga. 2021. aastal läbi viidud uuringust selgus, et kui kõndida igapäevaselt vähemalt viie korruse jagu trepist, võib see ennetada enneaegse suremise riski.

