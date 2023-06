Läbiproovitud ja toimib! Need on tegevused, millega saad oma enesetunnet kiirelt parandada

1. Hoia oma rahu

Lihtne öelda, kuid raske teha? Tegelikkuses mitte. Reddit.com kasutajad soovitavad kriitiliselt üle vaadata oma lähi- tutvusringkonna. Kõik inimesed, kes on „mürgised“ või liialt pessimistlikud tuleks sealt välja jätta. Kui keegi paneb sind end kogu aeg end halvasti tundma ning tekitab sinus masendust, on aeg tal minna lasta .

Kui ei saa läbikäimist täielikult katkestada, tuleks oma vaimse tervise kaitsmiseks, vähendada nendega suhtlemist ning seadke kindlad piirid.

2. Suhtu kriitiliselt sotsiaalmeediasse

Sotsiaalmeedial on suur osa meie elust ja me ei saa seda ignoreerida. Sa küll võid selle kustutada, kuid see pole teostatav lahendus, kuna see pakub palju kasvuvõimalusi.

Seega tuleks vaadata kriitiliselt üle, mida ja keda sa seal jälgid ning millist emotsiooni see sinus tekitab. Kui hoiad pilku peal inimestel, keda vaatad kadedusega või jälgid inimesi, kelle väärtushinnangud sinu omadega ei klapi, siis pole sul mõtet seda teha.

Selleks, et end mitte telefoni unustada, oleks tark kasutada sotsiaalmeedias veedetud aja piirangut ja veenduda, et kõik, mida seal näed, on positiivne ja kasulik.

3. Liikumine!

Ja see pole asjata öeldud. Teadlased on andnud oma kinnituse, et juba 10 minutit värskes õhus mõjub meie vaimsele tervisele väga hästi. Liikumine on teraapia ning järjepidev treeningrutiin võib vaimset tervist nädalatega parandada. Seega, muuda harjumuseks minna jalutama iga kord, kui tunned end ülekoormatuna või ärevana.

