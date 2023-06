Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa: selleks et nautida seksi, ei pea isegi erektsiooni olema!

Näiteks toob ta selle, et partnerite ihatase võib olla erinev. „See, et inimeste iha erineb, on tavaline. See, et see tekitab meie suhtes meelehärmi, võib ka olla tavaline ega pole mingi suhte logisemise tunnus. Aga need mõtted ja tunded ja reaktsioonid – meile on script’itud (ette kirjutatud- toim.) seksist nii mõelda.“ Seksuoloog soovitab meil kõigil mõelda, kust on tulnud meie arusaamad, et seks peaks olema just selline, nagu meie seda ette kujutame. „Tavalisem on suhetes see, et inimestel on erinev iha, kuid probleem on selles, et inimeste arvates ei ole see okei – nende meelest on suhtes midagi valesti.“