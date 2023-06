Grete Kuld keerulisest ajast: olen ka mõnel raskemal perioodil Ergole öelnud, et anna mulle viis päeva...

Grete tunnistab, et tema jaoks läksid vaimselt paksud tolmused kardinad ette pärast sünnitust. „Siis oli päris pikalt periood, kui tundsin, et ma pole päris mina ise. Ilmselt oli mul rasedusjärgne depressioon. Ma tõesti tundsin end jube halvasti, olin mustas augus.“ Kuidas sa tagasi pinnale said? „Tead, ma olen alati olnud sellist tüüpi inimene, kes rebib ennast küünte ja hammastega igalt poolt läbi. Olen ka mõnel raskemal perioodil Ergole öelnud, et anna mulle viis päeva, tean, et selle ajaga jõuan endani tagasi.“