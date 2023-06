Ei piirdu ainult väsimusega. Kaks piinavat sümptomit, mida võib seostada rauapuudusega

Rauda on vaja hemoglobiini tootmiseks ja kui kehas ei ole piisavalt hemoglobiini, ei saa rakud ja lihased vajalikku hapnikku ning tekib väsimus. Sellisel puhul tekibki aneemia ehk kehvveresus. Väsimus on küll märk erinevatest võimalikest vaegustest, aga rauapuudus väljendub tavaliselt läbi energiapuuduse ja kestva väsimuse.

Kui su nahk on muutunud väga kahvatuks, siis on märk sellest, et su hemoglobiinitase on väga madal ja sa kannatad rauapuuduse all. Kahvatu jume annab märku aneemiast. Sellele võivad lisanduda ka tumedad silmaalused. Punaste vereliblede vähesus põhjustabki naha kahvatust, lisaks võib kaduda ka huultelt roosa värvus.