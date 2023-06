„Ma usun, et häbi-, süü- ja muretunne on kõige levinumad õnnetunde segajad,“ sõnab terapeut Tamika Lewis oma kogemusest rääkides. Kui koged neid tundeid, oled enda minevikus kinni või muretsed tuleviku pärast, selgitab terapeut. „See aga tähendab, et sa ei saa olla olevikus ja see segab rahulolu- ja rõõmutunnet.“