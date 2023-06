Õpime naabritelt! Maailma kõige õnnelikumaks riigiks tituleeritud soomlaste hea elu saladused

Üldse on põhjamaa riigid pälvinud rahulolu uuringus kõige kõrgemaid kohti, kuid World Happiness Reporti poolt koostatud kõige õnnelikumate riikide edetabelis on kuus järjestikust aastat trooninud just Soome. Ja kuigi rahulolu puhul mängib suurt rolli riigi hea sotsiaalpoliitika, on ka soomlased ise võtnud omaks teatud harjumused ja uskumused, mis neid toetavad.