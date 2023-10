Kõik ajab vihaseks? Nende psühholoogi soovitatud meetoditega hoiad oma tunded kontrolli all

Viha on üks tavalisemaid emotsioone, mida kõik inimesed aeg-ajalt tunnevad. Enamjaolt tekib see siis, kui näeme ja kogeme ebaõiglust. Selleks, et viha ei muutuks agressiooniks, tuleb osata sellega ümber käia, räägib kliiniline psühholoog ja Verge koolitaja Airiin Demir.