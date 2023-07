Suhtenõustaja Grete Kald: me ei peaks millestki loobuma, kui keegi tuleb meie ellu. Ta tuleb lisaväärtuseks.

„Meil on vaja kõrvale inimest, kes muudab meie elu paremaks, mitte halvemaks ning probleemide- ja draamarohkeks. Tihti on tõde see, et me pühendame ennast partnerisse, kes pole meie usaldust veel võitnudki, aga juba anname endast kõik,“ sõnab suhtenõustaja rubriigis „Okei või ei?“ , kus vaatluse all on küsimus- kas kas alustada suhet kriminaalse taustaga kaaslasega, kel on siiani nii mõnigi mure, pahe ja sõltuvus.

„Sellisest armumisest ja kiirest usaldusest peegeldub välja suur kiindumusvajadus, mida otsitakse. Ollakse valmis loobuma enda väärtustest, et saada kaua oodatud lähedus, kiindumustunne ajutiselt kätte. Tegelikult me ei peaks millestki loobuma, kui keegi tuleb meie ellu. Ta tuleb lisaväärtuseks – nii on tervislik mõelda. Ta ei tule selleks, et ära võtta midagi, mis meile on oluline. Aga me unustame suhte põhilise eesmärgi: stabiilsus, rahu, küllus, ausus, empaatilisus ja ühised väärtused. Kui partneri ajalugu on koosnenud draamast ja kriminaalsetest tegevustest, siis selleks et ta saaks sulle pakkuda stabiilset ja turvalist suhet, on tal vaja see kõigepealt enda elus luua ja seda näidata. Lubadustest üksi ei piisa, tegusid on vaja. Väga oluline on anda piisavalt aega inimese tundmaõppimiseks, et aru saada, mis on tema väärtused ja sihid ning millist elu ta tegelikult elab, ilma et sa suhtesse kiirustades ennast hingetuks panustaksid.“