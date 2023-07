Kas teadsid? Inimestel on kaks levinud hirmu, mis määravad meie suhete kõiki aspekte

Looduse poolt on me ilmaletulek tehtud üsna segadusttekitavaks: meid eraldatakse emast füüsiliselt, lõigates läbi nabanööri, misjärel jääme emast pikaks ajaks täielikult sõltuma. Piiride küsimus jääb meid läbi elu saatma. Kus meie lõpeme ja teised algavad? Suhete vallas on piirid segased. Kui keegi ütleb teile midagi ja teie vihastate, kas siis see teine inimene ajas teid vihale? Kasvades puutume pideval kokku olukordadega, kus me ei saa oma sõltumatust usaldada.