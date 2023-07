Milliseid pilte saadab tutvumisäpis edu ja mida kindlasti vältida? Uuring annab vastuse põletavale küsimusele

Ent enne, kui hakkad pilte lisama, võiksid oma profiili võimalikult põhjalikult ära täita — enda iseloomustus ja sisukalt vastatud küsimused on koos väga hea pildiga populaarse konto saladuseks. Alustuseks võiksid piltidelt välja jätta sõbrad, lapsed, vanemad ja loomad. Kuigi koertega pildid saavad statistiliselt nunnufaktori pärast rohkem tähelepanu, siis võõraste sulgedega ennast ehtida ei tasu, kuna see valmistab hiljem pettumuse. Kui oled tõesti uhke loomaomanik või tegeled vahva hobiga, tasub need fotod lisada teise või kolmandana.